Sicurezza a Treviglio le minoranze chiedono corsi gratuiti di autodifesa per le donne

A Treviglio, le minoranze hanno presentato una mozione per proporre l’attivazione di corsi gratuiti di autodifesa e sicurezza personale destinati alle donne. La proposta sarà al centro di una discussione durante la prossima seduta del consiglio comunale. La richiesta nasce dall’esigenza di offrire strumenti pratici per migliorare la percezione di sicurezza tra le donne della città. La mozione mira a sensibilizzare le autorità sul tema, con l’obiettivo di avviare iniziative concrete in questa direzione.

La mozione presentata dalle minoranze verrà discussa in Consiglio comunale: al centro la richiesta di percorsi gratuiti con formazione pratica e moduli su gestione del rischio e tutela personale Treviglio. Una mozione per chiedere l’attivazione di corsi gratuiti di autodifesa e sicurezza personale rivolti alle donne sarà discussa in consiglio comunale. Il documento, presentato dalle minoranze, chiede che il Comune si faccia promotore dell’iniziativa, individuando soggetti qualificati e valutando anche la copertura delle spese per garantire la partecipazione gratuita. Nel dettaglio, la proposta prevede l’organizzazione di percorsi strutturati composti da una parte pratica di autodifesa e da moduli formativi dedicati alla gestione delle situazioni di rischio. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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