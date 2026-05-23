Una figura chiave della moda italiana e dell’emancipazione femminile è stata recentemente ricordata in un incontro con studenti. La persona ha contribuito allo sviluppo della moda nel Paese e ha promosso l’indipendenza delle donne. La sua storia, poco conosciuta fino a ora, viene ora raccontata per evidenziare il suo ruolo negli ambiti della moda e dei diritti femminili. L’evento ha coinvolto studenti e docenti, con un focus sulla sua eredità storica.

Legnano (Milano) – C’è una figura che ha attraversato la storia della moda italiana e quella dell’emancipazione femminile lasciando tracce profonde, eppure il suo nome è rimasto a lungo nell’ombra. Si chiama Rosa Genoni, e la scorsa settimana è tornata al centro dell’attenzione grazie a un incontro che si è tenuto all’Isis Bernocchi di Legnano, dove gli studenti dell’indirizzo Moda hanno avuto l’occasione di conoscerla attraverso le parole di Fabiana Podreider Lenzi, sua discendente e curatrice dell’archivio storico a lei dedicato a Milano. Podreider Lenzi ha ripercorso davanti agli studenti la vita e l’opera di Genoni: la sua formazione, il suo impegno creativo e politico, il legame con la storia cittadina legnanese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pioniera nella moda, attivista dell’emancipazione femminile: la storia di Rosa Genoni raccontata agli studenti

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