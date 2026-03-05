Belle Époque tra eleganza e rivoluzione femminile | in esposizione alla Pergola i costumi di scena simbolo dell’emancipazione femminile

Alla Pergola viene presentata un’esposizione dedicata ai costumi di scena della Belle Époque, simbolo di eleganza e emancipazione femminile. Il progetto coinvolge il laboratorio sartoriale di Manifatture Digitali Cinema Prato, parte della Fondazione Sistema Toscana, che tra il 2025 e il 2026 ha organizzato nove corsi di creazione e decorazione tessile in collaborazione con la Fondazione Teatro della Toscana e il suo Laboratorio d’Arte.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Il laboratorio sartoriale di Manifatture Digitali Cinema Prato – Fondazione Sistema Toscana, ha ospitato, tra il 2025 e il 2026, nove corsi per la creazione dei costumi e decorazione del tessuto, in collaborazione con la Fondazione Teatro della Toscana e il suo Laboratorio d’Arte, attivati grazie al Fondo sociale europeo Plus (FSE+). I corsi, diretti da Silvia Salvaggio, hanno previsto 360 ore di lezione, andando a coinvolgere 150 partecipanti, per la creazione di dodici abiti in stile Belle Époque, unici e preziosi, frutto di un accurato lavoro di ricerca storica e artigianale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

L’eredità di Suor Thévenin. La rivoluzione silenziosa che trasformò in modello l’emancipazione femminileFarnetani Fra gli aretini illustri un posto di rilievo lo occupa suor Gabriella Thévenin per la priorità internazionale della creazione di un nuovo...

Leggi anche: Sanremo palcoscenico di pietra e luce tra Belle Époque Medioevo e spettacolo

Altri aggiornamenti su Belle Époque tra eleganza e rivoluzione....

Temi più discussi: Belle Époque; Un catalogo di moda ritrovato svela la Trieste elegante della Belle Époque; Sanremo, palcoscenico di pietra e luce tra Belle Époque Medioevo e spettacolo; Un Immersione nella Belle Epoque per i Dipendenti delle Aziende Lu.Me. a Palazzo Blu.

Lungomare Imperatrice e l’eleganza della Belle ÉpoquePasseggiare sul Lungomare Imperatrice significa fare un salto indietro nel tempo, ai fasti della fine del XIX secolo. La passeggiata, pavimentata con marmi pregiati e adornata dalle celebri palme, ... ilsole24ore.com

Belle Époque, due mostre dedicate tra Firenze e PisaLa raffinatezza e la modernità di Parigi di fine Ottocento diventano le protagoniste di due esposizioni in Toscana dedicate all'arte e all'innovazione Durante l'autunno di quest'anno si sono aperte ... lanazione.it

Alla Settimana della Moda di Parigi dedicata alle collezioni Autunno-Inverno 2026/27 le borse si confermano gli accessori più desiderabili. Raccogliamo qui tutte le più belle viste in passerella x.com

Le più belle frasi di Osho - facebook.com facebook