Peaky Blinders, dieci anni fa, aveva un’influenza diffusa ovunque. Bande di ragazzi in abito a tre pezzi organizzavano pub crawl a tema, i berretti da strillone vivevano un’improbabile rinascita generazionale e, in ogni angolo, qualcuno si lanciava in un «per ordine dei Peaky Blinders» con accenti di Birmingham così improbabili da sfiorare l'assurdo. Ma il vero fenomeno di massa fu il taglio di capelli. I lati e la nuca rasati a zero, senza sfumature. La sommità lasciata lunga, spettinata, con una riga laterale netta. Nessun passaggio morbido. Un taglio da tempo di guerra, pensato per sparire sotto un elmetto. Sulla testa del boss mafioso Tommy Shelby, interpretato da Cillian Murphy, diventava invece un manifesto: immediatamente riconoscibile, intrinsecamente maschile, cool in un modo a cui gli altri tagli dell’epoca aspiravano. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - La storia dell'acconciatura di Peaky Blinders, raccontata da chi l'ha creata

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