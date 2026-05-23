Piombino nasconde droga tra i cespugli e tenta la fuga in monopattino | denunciato

Notizia in breve

Un giovane di 25 anni è stato denunciato dai carabinieri di Piombino per aver nascosto droga tra i cespugli e tentato di fuggire in monopattino. Durante un controllo, le forze dell’ordine hanno trovato sostanze stupefacenti nelle sue vicinanze. Il ragazzo, di origini nordafricane e residente in città, è stato accusato di detenzione di droga a fini di spaccio. La fuga è stata interrotta e il materiale sequestrato.