Piombino nasconde droga tra i cespugli e tenta la fuga in monopattino | denunciato

Da livornotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 25 anni è stato denunciato dai carabinieri di Piombino per aver nascosto droga tra i cespugli e tentato di fuggire in monopattino. Durante un controllo, le forze dell’ordine hanno trovato sostanze stupefacenti nelle sue vicinanze. Il ragazzo, di origini nordafricane e residente in città, è stato accusato di detenzione di droga a fini di spaccio. La fuga è stata interrotta e il materiale sequestrato.

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I carabinieri di Piombino hanno denunciato in stato di libertà un 25enne di origini nordafricane, residente in città, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata nel corso di un servizio mirato, svolto anche con militari in abiti civili. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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