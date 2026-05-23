Piombino nasconde droga tra i cespugli e tenta la fuga in monopattino | denunciato
Un giovane di 25 anni è stato denunciato dai carabinieri di Piombino per aver nascosto droga tra i cespugli e tentato di fuggire in monopattino. Durante un controllo, le forze dell’ordine hanno trovato sostanze stupefacenti nelle sue vicinanze. Il ragazzo, di origini nordafricane e residente in città, è stato accusato di detenzione di droga a fini di spaccio. La fuga è stata interrotta e il materiale sequestrato.
I carabinieri di Piombino hanno denunciato in stato di libertà un 25enne di origini nordafricane, residente in città, ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’operazione è scattata nel corso di un servizio mirato, svolto anche con militari in abiti civili. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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