Dopo la partita contro il Como, il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN. Ha parlato dell’esperienza in Nazionale, affermando di essersi sentito caricato dall’ambiente azzurro, e ha espresso soddisfazione per aver raggiunto la doppia cifra in questa stagione. Non ha invece commentato le questioni relative allo scudetto. Le sue parole sono state trasmesse immediatamente nel post-partita.

di Alberto Petrosilli Thuram, grande protagonista della sfida di questa sera contro il Como, ha parlato nel post-partita a DAZN: le dichiarazioni. L’ Inter di Cristian Chivu mette una mano e mezza sullo scudetto grazie al successo pesantissimo ottenuto al Sinigaglia. Il pareggio del Napoli a Parma è stato sfruttato nel migliore dei modi dai nerazzurri, che ora volano a +9 sulle inseguitrici. Il protagonista assoluto della serata è stato Marcus Thuram, autore di una doppietta d’autore che ha piegato la resistenza del Como di Fabregas. PAROLE – « Siamo riusciti a segnare prima dell’intervallo e questo ci ha caricati per il secondo tempo. La Nazionale mi ha fatto bene, anche cambiare aria, ho segnato e questo mi ha fatto bene.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Thuram a DAZN: «La Nazionale mi ha dato la carica, felice per la doppia cifra. Sullo scudetto…»

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