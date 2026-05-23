Pinuccio La Torre detto Pinuccie u Priatorjie nel cuore dei sipontini
Pinuccio La Torre, conosciuto come Pinuccie u Priatorjie, è una figura molto nota tra i cittadini di Manfredonia. La sua presenza nel centro della città è riconosciuta da molti, che lo ricordano per il ruolo di figura storica locale. La sua attività e il suo nome sono spesso associati a tradizioni e radici profonde della comunità. La sua figura è stata oggetto di conversazioni e ricordi tra gli abitanti, che lo considerano parte integrante della vita cittadina.
Manfredonia – non c’è tempo migliore per ricordare – quella figura alta ed esile in quella sala del cinema Parrocchiale. appartenente alla Chiesa Stella. controllava u ” cinume prujatorie” – Lui, si chiamava Pinuccio La Torre,conosciuto da tutti come Pinoccie maschera. Leggete questa che vi sto per raccontare, storia straordinaria e semplice, ma anche un po’ buffa se si vuole per la sua atipica caratteristica stravagante. Il Piccolo Cinema Piscinone – narra la sua particolarità e popolarità, davvero di massima espressione, molto singolare nel suo genere, ricordi che oramai stanno sfuggendo a noi tutti o a tanti. Vi ricorda niente cosa c’era negli anni ’68, ’72 – ’73 ecc. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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