Durante la giornata di Pasquetta, si è svolto il Nature Fest nella Riserva di Torre Guaceto, offrendo un evento dedicato alla natura e alla sostenibilità. La manifestazione ha coinvolto visitatori interessati a scoprire il paesaggio tra mare e macchia mediterranea, con attività e iniziative legate alla tutela dell’ambiente. La riserva è stata aperta al pubblico per l’occasione, valorizzando il patrimonio naturale e storico della zona.

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Un lunedì di Pasquetta all’insegna della bellezza autentica, tra mare, macchia mediterranea e storia. Torre Guaceto non è solo un panorama mozzafiato, ma uno scrigno di biodiversità di valore internazionale (sito Ramsar e Area Specialmente Protetta di Importanza Mediterranea). Un luogo da attraversare a passi leggeri, per conoscere da vicino una varietà straordinaria di ambienti: dalle dune e la costa, alla macchia mediterranea dove domina il lentisco e il mirto, fino alla suggestiva zona umida, rifugio vitale per numerose specie di uccelli migratori e stanziali. Le... 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Nature Fest: la Pasquetta sostenibile nel cuore della Riserva di Torre Guaceto

Articoli correlati

Tutela della riserva, ricerca e altri risultati: i 25 anni del Consorzio di Torre GuacetoBRINDISI - Si sono riuniti presso Palazzo Nervegna, a Brindisi, i rappresentanti delle istituzioni territoriali, delle forze dell'ordine, del mondo...

Torre Guaceto: "Carovigno marginalizzato, nel Cda nominate due persone perbene"Il sindaco Lanzilotti risponde alle polemiche sulla designazione di Erica Roma e Giuseppe De Biasi al Consorzio di Gestione e denuncia l'esclusione...

Contenuti utili per approfondire Nature Fest

Temi più discussi: Pasquetta Nature Fest: la Pasqua sostenibile nel cuore della Riserva di Torre Guaceto; Pasquetta a Torre Guaceto: il Nature Fest tra sentieri selvaggi e torri aragonesi; Pasquetta Nature Fest: a Torre Guaceto la Pasqua è nel segno della biodiversità; Festa della Natura a Parigi e nella Île-de-France 2026: le migliori iniziative gratuite per i vent’anni.

Carovigno – PASQUETTA NATURE FEST A TORRE GUACETO con THALASSIAUn risveglio da respirare tra i sentieri di Gaw Sit,a piedi e in bicicletta , nel pieno rispetto della natura che ci accoglie immersi nella meraviglia di Torre Guaceto, scrigno di preziosa ... puglialive.net

PASQUETTA NATURE FEST A TORRE GUACETOUn risveglio da respirare tra i sentieri di Gaw Sit,a piedi e in bicicletta , nel pieno rispetto della natura che ci accoglie immersi nella meraviglia di Torre Guaceto, scrigno di preziosa ... brindisilibera.it

Giacinto Festival - nature LGBT+ (@giacintofestival) - facebook.com facebook