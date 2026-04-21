Il 15 luglio 1989, Venezia è stata teatro di un evento senza precedenti, con i Pink Floyd che hanno tenuto un concerto nel bacino di San Marco. La performance ha attirato migliaia di spettatori e ha lasciato un segno nella città, che si è trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto. L'evento ha suscitato grande attenzione, tra entusiasmo e discussioni sul rispetto degli spazi pubblici e sulla gestione di grandi eventi.

Il 15 luglio 1989 Venezia si è trasformata in un immenso palcoscenico a cielo aperto, quando il bacino di San Marco ha ospitato una performance musicale senza precedenti con i Pink Floyd. In occasione della ricorrenza del Redentore, un apparato scenico galleggiante ha portato sul filo dell’acqua le note di David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright, attirando l’attenzione di un pubblico globale. La gestione degli spazi durante quella giornata storica ha messo a dura prova la fragilità della città lagunare. Mentre la Rai trasmetteva l’evento in mondovisione verso l’Unione sovietica e la Germania Est, la realtà fisica sulle rive era molto diversa dalla perfezione televisiva: circa 200.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Venezia, 1989: il caos dei Pink Floyd tra musica e degrado

Pink Floyd live at Venice, Italy.

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