Pieve di Soligo punta al 2027 | il progetto tra Levi e Zanzotto

Notizia in breve

Pieve di Soligo ha annunciato un progetto ambizioso con obiettivi per il 2027, coinvolgendo ventuno soggetti tra enti pubblici e privati. L’iniziativa mira a integrare elementi artistici e paesaggistici, con particolare attenzione alle figure di Levi e Zanzotto. Il progetto prevede interventi sul territorio e iniziative culturali, senza dettagli sulle modalità di realizzazione o sui finanziamenti. La proposta si concentra sulla valorizzazione del patrimonio locale attraverso il coinvolgimento di diversi soggetti.