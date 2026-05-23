Pieve di Soligo punta al 2027 | il progetto tra Levi e Zanzotto

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Pieve di Soligo ha annunciato un progetto ambizioso con obiettivi per il 2027, coinvolgendo ventuno soggetti tra enti pubblici e privati. L’iniziativa mira a integrare elementi artistici e paesaggistici, con particolare attenzione alle figure di Levi e Zanzotto. Il progetto prevede interventi sul territorio e iniziative culturali, senza dettagli sulle modalità di realizzazione o sui finanziamenti. La proposta si concentra sulla valorizzazione del patrimonio locale attraverso il coinvolgimento di diversi soggetti.

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? Domande chiave Come può un borgo trasformare il paesaggio in poesia? Chi sono i ventuno soggetti che sostengono questo progetto? Cosa prevede il piano per includere i ragazzi con dislessia? Come influenzerà questa candidatura le politiche culturali del Paese??? In Breve Coordinamento scientifico affidato a Paolo Verri con coinvolgimento di ventuno soggetti locali. Progetto prevede tre comunità di lettori e un libro mensile per ogni fascia d'età. Inaugurazione prevista della Casa della Let . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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