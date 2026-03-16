Violenta rapina in villa a Pieve di Soligo | arrestato il 18enne Ali Mashil

A Pieve di Soligo, un giovane di 18 anni è stato arrestato dopo aver commesso una rapina violenta in una villa. L'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine per un episodio analogo avvenuto l'anno precedente, è stato fermato dalle autorità poco dopo il fatto. La rapina ha coinvolto la proprietà privata, e l'arresto è stato eseguito nelle ore successive.

Si sta stringendo il cerchio intorno ai malviventi responsabili di una violenta rapina nella villa di Alessandro Bubola, 59enne noto dentista, in via Pederiva a Pieve di Soligo I carabinieri di Vittorio Veneto sono riusciti ad arrestare uno dei componenti del commando, Ali Mashil, un 18enne di Conegliano, intercettato a bordo di un’auto già alle 3,30 del mattino di ieri 12 marzo. Il giovane (difeso dall’avvocato Danilo Riponti), che sarebbe stato uno dei protagonisti di un colpo simile avvenuto l’anno scorso a Refrontolo, si trova attualmente nel carcere di Treviso dove comparirà davanti al gip Piera De Stefani per la convalida dell’arresto e l’interrogatorio di garanzia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Violenta rapina in villa a Pieve di Soligo: arrestato il 18enne Ali Mashil Articoli correlati Pieve di Soligo: 4 armati assaltano villa, 20mila euroUna violenta irruzione notturna ha scosso la tranquilla zona del Patean a Pieve di Soligo, dove un commando armato ha assaltato la residenza del... Leggi anche: Milano, rapina violenta in metro: arrestato 18enne egiziano Tutto quello che riguarda Violenta rapina in villa a Pieve di... Temi più discussi: Brutale rapina in villa ieri sera, dentista malmenato. Arrestato uno dei banditi; PIEVE DI SOLIGO | ASSALTO IN VILLA, PESTATO DAI BANDITI: HO REAGITO PER SOPRAVVIVERE; Violenta rapina in villa con pistola e coltelli: arrestato uno dei banditi; Rapina violenta in villa a Pieve di Soligo: dentista aggredito e ricoverato in ospedale. Alil Mashkuli, la disperazione della mamma del 18enne arrestato per la rapina nella villa del dentista Bubola: «Compagnie sbagliate, non pensavo arrivasse a tanto»PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - «Sono disperata, non pensavo che mio figlio potesse mai fare una cosa del genere. Sapevo che a volte frequentava gente un po' così ma non mi sarei ... ilgazzettino.it Rapina in villa, fermato un 18enne. Rossella Tramet: «Ha l'età dei miei figli, bisogna investire sull'integrazione dei ragazzi di seconda generazione»PIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - «Chi delinque deve pagare». Sono giorni delicati per la famiglia Bubola dopo la rapina subita mercoledì sera nella villa di proprietà ... ilgazzettino.it L'odontoiatra di Pieve di Soligo Alessandro Bubola si sta riprendendo dopo l’assalto nella sua casa e rivolge un pensiero ai genitori del 18enne in manette per il colpo, che il figlio conosceva - facebook.com facebook Pieve di Soligo, medico rapinato e malmenato in casa: arrestato un 20enne. Secondo quanto ricostruito dai militari, il ragazzo avrebbe agito insieme ad altri due complici, al momento ancora non identificati. x.com