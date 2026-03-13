Nella notte a Pieve di Soligo, quattro persone armate hanno fatto irruzione in una villa del quartiere Patean, portando via circa ventimila euro. L’assalto è avvenuto nella residenza del dentista Alessandro Bubola, che si trovava presente al momento. La polizia sta indagando sull’episodio, che ha provocato sconcerto tra i residenti della zona.

Una violenta irruzione notturna ha scosso la tranquilla zona del Patean a Pieve di Soligo, dove un commando armato ha assaltato la residenza del dentista Alessandro Bubola. L’aggressione, avvenuta giovedì sera verso le 21:00, ha lasciato il professionista di 59 anni gravemente ferito e ricoverato all’ospedale di Conegliano, mentre i malviventi sono fuggiti con circa 20mila euro in contanti. L’evento si è consumato nella villa sita in via Luigi Pederiva, 19, un luogo che fino a pochi istanti prima rappresentava l’incarnazione della sicurezza domestica tipica delle aree residenziali venete. Quattro individui, dal volto coperto e muniti di armi bianche e da fuoco, hanno forzato l’accesso per impadronirsi dei beni preziosi presenti nell’abitazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pieve di Soligo: 4 armati assaltano villa, 20mila euro

Articoli correlati

Armati di pistola assaltano il Conad: è caccia alla bandaStasera 13 febbraio alle 19,15 due malviventi con il volto travisato da passamontagna hanno fatto irruzione al Conad di via Agostini a San Martino di...

Leggi anche: Banditi armati di piccone assaltano la gioielleria in pieno giorno ad Arezzo

Tutto quello che riguarda Pieve di Soligo 4 armati assaltano...

Discussioni sull' argomento Pieve di Soligo. Il 7-8 ottobre la città ospiterà il passaggio e l'arrivo del Campionato del Mondo Gravel; Potenziamento della rete idrica e fognaria: a Pieve di Soligo e Refrontolo cantieri operativi fino a febbraio; A Cortina il simulatore per valutare la guida delle persone con disabilità; Racola approda a Pieve di Soligo: un viaggio tra arte, musica e tradizioni.

Carnevali di Marca, in 4mila a Pieve di Soligo nonostante il maltempo: coriandoli, stelle filanti, mascherine e giganti di cartapestaPIEVE DI SOLIGO (TREVISO) - Coriandoli, stelle filanti, mascherine e giganti di cartapesta. La magia del Carnevale conquista il cuore di Pieve di Soligo. Mentre il maltempo determina l'annullamento ... ilgazzettino.it

PIEVE DI SOLIGO (TV). ASSALTO CON PISTOLA E COLTELLO: DENTISTA FERITO DAVANTI AI FIGLI Assalto con pistola e coltello nella villa di un dentista a Pieve di Soligo. Il medico aggredito davanti a moglie e figli di 17 e 19 anni, costretto ad aprire la cas - facebook.com facebook

Pieve di Soligo, medico rapinato e malmenato in casa: arrestato un 20enne. Secondo quanto ricostruito dai militari, il ragazzo avrebbe agito insieme ad altri due complici, al momento ancora non identificati. x.com