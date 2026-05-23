Pietro Terzini dalle scritte virali sui social ai musei | Me le copiano tanti artista non è solo chi usa il pennello

Notizia in breve

Le opere di Pietro Terzini, inizialmente diffuse sui social media con scritte virali, sono ora visibili in musei, gallerie e su facciate di edifici pubblici. L’artista afferma che molte sue creazioni vengono imitate da altri, sottolineando che l’attività artistica non si limita all’uso del pennello. Le sue scritte sono presenti in diversi contesti urbani e artistici, raggiungendo un pubblico più ampio.