Il misterioso gaping delle megattere studiato grazie ai video pubblicati sui social

Recentemente, sui social media sono stati condivisi diversi video che mostrano il comportamento delle megattere mentre aprono la bocca senza ingerire cibo. Questi filmati hanno permesso agli scienziati di analizzare più da vicino il fenomeno, chiamato “gaping”, ancora poco compreso. L’osservazione tramite piattaforme digitali sta contribuendo alla raccolta di dati e all’approfondimento delle caratteristiche di questo comportamento delle megattere.

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