La seconda vita del latitante negli Usa | il matrimonio la pizzeria Bella Napoli e le foto sui social
Un uomo ritenuto ex referente del clan Belforte, latitante negli Stati Uniti da quasi dieci anni, è stato individuato mentre gestiva una pizzeria insieme alla moglie. La pizzeria si chiama “Bella Napoli” e sui social sono state pubblicate foto che ritraggono il proprietario e la sua attività. La scoperta ha portato alla luce la sua presenza nel paese dopo anni di latitanza.
Carlo Petrillo, ritenuto ex referente del clan Belforte, è stato localizzato negli Usa: latitante da quasi 10 anni, gestiva una pizzeria con la moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Il vicepremier Tajani: “Seguo l’incendio al Sannazaro di Napoli”. Ma sui social c’è la foto del rogo di un gommista di SecondiglianoIl vicepremier su X assicura di seguire la vicenda dello storico teatro napoletano.
Leggi anche: La figlia di Federica Pellegrini ancora in ospedale, la foto sui social: “Tutto il resto è rumore di fondo”