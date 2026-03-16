La seconda vita del latitante negli Usa | il matrimonio la pizzeria Bella Napoli e le foto sui social

Un uomo ritenuto ex referente del clan Belforte, latitante negli Stati Uniti da quasi dieci anni, è stato individuato mentre gestiva una pizzeria insieme alla moglie. La pizzeria si chiama “Bella Napoli” e sui social sono state pubblicate foto che ritraggono il proprietario e la sua attività. La scoperta ha portato alla luce la sua presenza nel paese dopo anni di latitanza.