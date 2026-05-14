L’artista Pippo Madè cittadino onorario di Monreale la mostra Madè interpreta il Vangelo

Domenica 24 maggio 2026, alle ore 11:00, si terrà presso il Complesso Monumentale Guglielmo II l'inaugurazione della mostra “Madè interpreta il Vangelo”. L’artista Pippo Madè è stato nominato cittadino onorario di Monreale. La manifestazione prevede l’esposizione delle sue opere ispirate ai testi evangelici e sarà aperta al pubblico. La cerimonia vedrà anche la partecipazione di rappresentanti istituzionali e cittadini.

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Monreale – Domenica 24 maggio 2026, alle ore 11:00, presso il Complesso Monumentale Guglielmo II, si terrà l’inaugurazione della mostra espositiva dal titolo “Madè interpreta il Vangelo”, un viaggio artistico e spirituale attraverso la visione del Maestro, le cui opere dialogano con i testi sacri in un connubio di rara intensità espressiva. L’evento, patrocinato dal Comune di Monreale, celebra anche un importante traguardo personale dell’artista, per i suoi 90 anni. In occasione dell’apertura della mostra, il sindaco Alberto Arcidiacono conferirà all’artista la cittadinanza onoraria e porterà il saluto dell’amministrazione. Interverranno fra gli altri il presidente del Consiglio Comunale, Marco Intravaia deputato regionale e gli assessori comunali e il relatore il giornalista Nicola Giacopelli.🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - L’artista Pippo Madè cittadino onorario di Monreale, la mostra Madè interpreta il Vangelo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Si è spento Gino Paoli: l'immenso artista era cittadino onorario di NapoliNel 2014 l'iniziativa dell'allora sindaco Luigi de Magistris per celebrare il legame dell'ultimo esponente della scuola di Genova con la città... Rigenerare il futuro (con stile). Dal “Made in” al “Made by” alla conquista di WashingtonEcco lo spirito della quinta Italian Design Week, in scena il 23 e 24 marzo all’Ambasciata d’Italia, a due passi dal Campidoglio.