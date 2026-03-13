Rosenau cittadino onorario Delegazione tedesca a Fivizzano per la cerimonia di consegna

A Fivizzano si è svolta una cerimonia ufficiale durante la quale è stata consegnata la cittadinanza benemerita a Bastian Rosenau, presidente di provincia nel Baden Wuerttemberg. Una delegazione tedesca ha partecipato all’evento, che si è concluso con la consegna del riconoscimento a Rosenau. La cerimonia ha attirato l’attenzione della comunità locale e delle autorità presenti.

Festa a Fivizzano per la consegna della cittadinanza benemerita a Bastian Rosenau (nella foto), presidente di Provincia nel Baden Wuerttemberg. Si rafforzano i rapporti con la Germania. Intanto da domenica scorsa, Engelsbrand, Comune della Foresta Nera proprio nel Baden Wuerttemberg, che da 10 anni mantiene un 'Patto d'amicizia' con Fivizzano, ha un nuovo borgomastro: Cartsen Hoffmann. Appena saputa la notizia il sindaco Gianluigi Giannetti ha inviato le proprie congratulazioni. Hoffman giungerà a Fivizzano nel mese di maggio con una folta delegazione – attese 20 persone – per partecipare appunto alla cerimonia di domenica 31 maggio quando...