Grande Mostra Barocco e Neobarocco | arriva Ikaro cielo bianco di Igor Mitoraj

La Grande Mostra “Barocco e Neobarocco” aprirà al pubblico il 21 marzo 2026 presso il Castello Imperiali di Francavilla Fontana. La rassegna presenta opere di Peter Paul Rubens e Igor Mitoraj, includendo la scultura “Ikaro cielo bianco” di Mitoraj. La mostra si concentrerà sui lavori di questi due artisti, evidenziandone le differenze e le affinità stilistiche.

L'opera arricchirà l'esposizione che sarà allestita nel Castello Imperiali di Francavilla Fontana, a partire da sabato 21 marzo Peter Paul Rubens e Igor Mitoraj sono l’alfa e l’omega della Grande Mostra “Barocco e Neobarocco”, in programma a Castello Imperiali di Francavilla Fontana dal prossimo sabato 21 marzo 2026. Il grande evento, che gode della cura scientifica del professor Pierluigi Carofano, è organizzato da Micexperience Puglia Rete d’Imprese, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia del Ministero della Cultura e la Città di Francavilla Fontana. È di queste ore l’annuncio dell’arrivo in mostra di “Ikaro cielo bianco”, encausto e acrilico realizzato dal grande artista nel 2014 e tra le preziosità dell’Atelier Mitoraj di Pietrasanta di Lucca. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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