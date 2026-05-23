Piantedosi su Capaci | il dovere dello Stato contro le mafie

Due agenti della scorta sono morti insieme al magistrato durante l’attentato a Capaci nel 1992. Piantedosi ha ricordato la loro dedizione e il sacrificio nel combattere le mafie, sottolineando l’impegno dello Stato nel contrasto alla criminalità organizzata. La commemorazione si è svolta alla presenza di familiari e rappresentanti delle forze dell’ordine. Le forze di polizia continuano a lavorare con lo stesso spirito di allora.

? Punti chiave Chi erano gli agenti della scorta caduti insieme a Falcone?. Come si traduce oggi l'impegno di Piantedosi contro le mafie?. Perché il ricordo di Capaci deve diventare una guida pratica?. Quali valori guidano le nuove generazioni nel servizio pubblico?.? In Breve Vittime della strage di Capaci: Morvillo, Dicillo, Montinaro e Schifani.. Commemorazione avviene a trentaquattro anni dall'attentato mafioso.. Impegno civile per difendere la legalità e la sicurezza dei cittadini..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). La fragilità della crescita economica si inserisce nel complesso scenario di stabilità sociale che lo Stato deve garantire per preservare la legalità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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