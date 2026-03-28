L' olio santo di Capaci a Viterbo il segno contro le mafie che custodisce la memoria di Falcone

Nella città di Viterbo, l’olio santo proveniente dall’uliveto del Giardino di Capaci è stato consegnato al vescovo locale. Si tratta di un gesto simbolico che richiama la memoria di Falcone e rappresenta un segno contro le mafie. La consegna è avvenuta nelle mani dell’ordinario diocesano, senza ulteriori dettagli sui partecipanti o sulle modalità dell’evento.

Preveniente dagli ulivi piantati nel luogo della strage mafiosa, è stato consegnato dal questore Luigi Silipo al vescovo Orazio Francesco Piazza per la Pasqua L’olio santo dell’uliveto del Giardino di Capaci è stato consegnato nelle mani del vescovo di Viterbo, Orazio Francesco Piazza. L’ampolla è stata consegnata il 27 marzo, durante una visita nella sede del vescovado, dal questore Luigi Silipo, che nei prossimi giorni la porterà anche al vescovo di Civita Castellana, Marco Salvi. Il Giardino di Capaci si trova nei pressi della stele posizionata lungo l’autostrada A29, nel luogo della strage in cui morirono per mano mafiosa il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta della Polizia di Stato Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - L'olio santo di Capaci a Viterbo, il segno contro le mafie che custodisce la memoria di Falcone Articoli correlati Giornata contro le mafie: mostra su Falcone e BorsellinoGiornata contro le mafie: a Palazzo Lascaris la mostra “L’eredità di Falcone e Borsellino” In occasione della Giornata contro le mafie, che ogni anno... Margaritone: Il Pittore Aretino che Osò Firmare le Sue Opere Arezzo custodisce la memoria di…Arezzo custodisce la memoria di Margarito, artista poliedrico del Duecento, pittore, architetto e imprenditore. Contenuti e approfondimenti su L'olio santo di Capaci a Viterbo il... Temi più discussi: Castelpetroso, la Polizia celebra il Precetto Pasquale - isNews; Settimana Santa 2026 a Terni: tutte le celebrazioni con il vescovo Francesco Antonio Soddu; A Castelpetroso il Precetto Pasquale della Polizia di Campobasso e Isernia con i Vescovi. Polizia: i Questori Peluso e Farinacci consegnano le ampolle di olio del giardino di Capaci ai vescovi molisaniIn vista della Pasqua, nella mattinata odierna presso la Basilica di Maria Santissima Addolorata di Castelpetroso (IS), è stato celebrato […] ... ecoaltomolise.net Viterbo – Il Questore consegna al Vescovo l’olio dell’uliveto del Giardino di CapaciVITERBO - Nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 marzo, il Questore della provincia di Viterbo, Luigi Silipo, ha fatto visita a Monsignor Orazio Francesco Piazza, ... etrurianews.it CAPACI. ADDIO A EUSTACHIO MACALUSO: IL NOSTRO CENTENARIO CI HA LASCIATI Capaci si stringe oggi nel dolore per la scomparsa di Eustachio Macaluso, che proprio lo scorso 20 gennaio aveva raggiunto l’incredibile meta dei 100 anni. Per in - facebook.com facebook