Nel ricordo di Capaci e via D’Amelio | la Staffetta della Memoria contro le mafie unisce il territorio

Da riminitoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina tra Rimini e Santarcangelo di Romagna si è svolta la Staffetta della Memoria, un evento organizzato dal Sindacato autonomo di Polizia in occasione del 34esimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio. La manifestazione ha coinvolto diverse forze dell’ordine e cittadini, che hanno partecipato alla commemorazione per mantenere vivo il ricordo delle vittime delle stragi mafiose. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle commemorazioni annuali dedicate a quegli avvenimenti.

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Si è svolto questa mattina, tra Rimini e Santarcangelo di Romagna, il Memorial day organizzato dal Sap – Sindacato autonomo di Polizia, giunto al 34esimo anniversario delle stragi di Capaci e Via D’Amelio. Il Memorial Day Sap nasce 34 anni fa, all’indomani delle stragi mafiose del 1992, per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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