Nel ricordo di Capaci e via D’Amelio | la Staffetta della Memoria contro le mafie unisce il territorio

Questa mattina tra Rimini e Santarcangelo di Romagna si è svolta la Staffetta della Memoria, un evento organizzato dal Sindacato autonomo di Polizia in occasione del 34esimo anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio. La manifestazione ha coinvolto diverse forze dell’ordine e cittadini, che hanno partecipato alla commemorazione per mantenere vivo il ricordo delle vittime delle stragi mafiose. L’iniziativa si inserisce nel calendario delle commemorazioni annuali dedicate a quegli avvenimenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui