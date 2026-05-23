Piantedosi al Festival dell’Economia | L’immigrazione? Un’opportunità che va gestita

Da trentotoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro dell’Interno ha partecipato al Festival dell’Economia sottolineando che, in un contesto di calo demografico, l’immigrazione rappresenta un’opportunità che deve essere gestita adeguatamente. Ha aggiunto che il fenomeno, pur essendo positivo, richiede un controllo rigoroso e modalità corrette di integrazione. Nessun commento su politiche specifiche o dati numerici, solo l’indicazione che l’immigrazione va affrontata con attenzione e responsabilità.

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“In una situazione di calo demografico l’immigrazione è un’opportunità, ma deve realizzarsi nelle forme dovute ed è un fenomeno che va gestito”. Questo, in sintesi, quanto spiegato dal ministro degli interni Matteo Piantedosi al Festival dell’Economia, all’evento “Immigrazione come problema o. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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