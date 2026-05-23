Piantedosi al Festival dell’Economia | L’immigrazione? Un’opportunità che va gestita

Notizia in breve

Il ministro dell’Interno ha partecipato al Festival dell’Economia sottolineando che, in un contesto di calo demografico, l’immigrazione rappresenta un’opportunità che deve essere gestita adeguatamente. Ha aggiunto che il fenomeno, pur essendo positivo, richiede un controllo rigoroso e modalità corrette di integrazione. Nessun commento su politiche specifiche o dati numerici, solo l’indicazione che l’immigrazione va affrontata con attenzione e responsabilità.