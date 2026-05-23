Piantedosi al Festival dell’Economia | L’immigrazione? Un’opportunità che va gestita
Il ministro dell’Interno ha partecipato al Festival dell’Economia sottolineando che, in un contesto di calo demografico, l’immigrazione rappresenta un’opportunità che deve essere gestita adeguatamente. Ha aggiunto che il fenomeno, pur essendo positivo, richiede un controllo rigoroso e modalità corrette di integrazione. Nessun commento su politiche specifiche o dati numerici, solo l’indicazione che l’immigrazione va affrontata con attenzione e responsabilità.
“In una situazione di calo demografico l’immigrazione è un’opportunità, ma deve realizzarsi nelle forme dovute ed è un fenomeno che va gestito”. Questo, in sintesi, quanto spiegato dal ministro degli interni Matteo Piantedosi al Festival dell’Economia, all’evento “Immigrazione come problema o. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Piantedosi: immigrazione è unopportunità, ma negare possa essere un problema è ideologia
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