Piantedosi parlerà di immigrazione al Festival dell' Economia Gli attivisti | Nuova protesta contro il Cpr

Il ministro dell’interno parteciperà al Festival dell’Economia per discutere di immigrazione. A Trento, le associazioni che si oppongono alla costruzione del Centro di Permanenza Temporanea hanno annunciato una nuova manifestazione in programma per il 22 maggio 2026. Questa protesta segue un corteo organizzato contro il progetto, che si era svolto pochi giorni prima. Le realtà coinvolte nell’Assemblea Antirazzista continuano a mobilitarsi, mantenendo alta l’attenzione sulla questione.

A pochi giorni di distanza dal corteo contro la realizzazione del Cpr di Piedicastello previsto dall'accordo “Fugatti-Piantedosi”, le realtà aderenti all'Assemblea Antirazzista e organizzatrici della protesta annunciano una nuova manifestazione, in programma per venerdì 22 maggio 2026 a Trento. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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