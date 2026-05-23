Il Comune ha annunciato un bando per l’assegnazione di un edificio in via Trivulzio destinato a alloggi con affitti accessibili. Il sindaco ha recentemente dichiarato che, nei prossimi anni, le risorse comunali non saranno sufficienti per realizzare nuove costruzioni di case popolari. La decisione si inserisce nel contesto delle misure di Piano Casa e di interventi per il mercato degli affitti a prezzi contenuti.

Milano – Il sindaco Giuseppe Sala, di recente, è stato netto: “Case con affitti accessibili? Nei prossimi anni il Comune non avrà le risorse sufficienti per costruire. Il punto è capire se si vuole stringere o meno un’alleanza con l’edilizia privata per nuove case a prezzi più accessibili”. Il Piano Casa del Comune si fonda proprio su bandi per convincere società private a costruire case almeno in parte ad affitti calmierati su terreni comunali concessi quasi gratuitamente, ma Palazzo Marino sta seguendo anche un’altra strada, quella delineata ieri con una delibera di Giunta: utilizzare le proprie proprietà, al di là delle case popolari comunali, per offrire alloggi a canone accessibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piano Casa e affitti con prezzi accessibili, la mossa della Giunta: bando per un palazzo in via Trivulzio

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Piano casa, la sfida degli alloggi a prezzi accessibili

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