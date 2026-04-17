Assicurazione casa contro calamità il piano della Lega | sostegni a redditi bassi e prezzi polizze più accessibili

Una proposta della Lega mira a introdurre incentivi per favorire l'assicurazione casa contro calamità, con l'obiettivo di rendere le polizze più accessibili. Il piano si concentra su supporti rivolti ai redditi più bassi e sulla riduzione dei costi delle polizze, per incentivare la sottoscrizione di coperture contro eventi calamitosi. La proposta si inserisce nel quadro delle iniziative volte a migliorare la protezione delle abitazioni e a ridurre i rischi finanziari per le famiglie.

Una nuova proposta della Lega prevede un sistema di incentivi per favorire l'assicurazione della prima casa contro le calamità naturali, con il coinvolgimento di Stato, assicurazioni e imprese attraverso contributi al premio, riduzione dei costi delle polizze e strumenti aziendali come i premi di produttività. L'obiettivo, spiegano, è rendere la copertura "più accessibile" e ridurre il peso degli interventi pubblici dopo i disastri naturali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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