Sole e sempre più caldo ecco l’escalation termica | le previsioni meteo
Le previsioni meteo indicano un aumento delle temperature su tutta la penisola, con giornate caratterizzate da sole e caldo intenso. Le condizioni atmosferiche hanno portato a temporali localizzati in alcune aree, ma l’attenzione resta puntata sull’aumento delle temperature che si sta verificando ormai in modo costante. Gli esperti segnalano che questa fase di escalation termica si sta consolidando, influenzando le condizioni climatiche e le attività quotidiane.
(Adnkronos) – Dai temporali al caldo anomalo, è iniziata ufficialmente sull'Italia l'escalation termica. Fino a metà della prossima settimana, spiegano infatti gli esperti, assisteremo a una vera e propria parentesi estiva con termometri che registreranno un'anomalia di ben 6-7°C oltre la media del periodo. Sono queste le previsioni meteo per la giornata di oggi, venerdì. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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