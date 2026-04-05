Quando finirà il caldo anomalo MeteoGiuliacci | ecco la data

Le Feste di Pasqua sono caratterizzate da un clima stabile e soleggiato grazie alla presenza di un'alta pressione, con temperature che si attestano frequentemente oltre i 20°C. Questa situazione meteorologica rappresenta un anticipo della primavera, e dovrebbe proseguire ancora per alcuni giorni. Le previsioni indicano che il caldo anomalo, che ha interessato le ultime settimane, potrebbe persistere fino a una data ancora non precisata.

Le Feste di Pasqua sono accompagnate da alta pressione, con tempo stabile, soleggiato e temperature sopra la media, spesso oltre i 20°C: un assaggio di fine primavera destinato a durare ancora per qualche giorno. Secondo meteogiuliacci.it, questa fase anticiclonica continuerà fino a giovedì 9 aprile. Poi è atteso un deciso cambiamento: da venerdì 10 l'alta pressione cederà rapidamente, lasciando spazio a una perturbazione intensa con piogge diffuse, inizialmente al Centro-Nord e poi, entro sabato 11, anche al Sud. Il peggioramento porterà anche aria più fredda, causando un rapido calo delle temperature tra venerdì 10 e sabato 11 con valori che torneranno nella norma o leggermente sotto. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Quando finirà il caldo anomalo". MeteoGiuliacci: ecco la data Meteo, la bomba di Giuliacci: “Quando finisce il caldo anomalo”La situazione meteorologica in Italia presenta un quadro singolare: mentre l’inverno volge al termine, ciò che sorprende è la persistente dominanza... Meteo, la bomba di Mario Giuliacci: "Quando finisce il caldo anomalo"L’alta pressione continua a dominare lo scenario meteorologico sull’Italia e, secondo le ultime proiezioni, è destinata a restare protagonista ancora... MeteoGiuliacci: Quando finirà il caldo anonalo. Ora c'è la dataLe Feste di Pasqua sono accompagnate da alta pressione, con tempo stabile, soleggiato e temperature sopra la media, spesso oltre i 20°C: un assaggio di fine primavera destinato a durare ancora per ... iltempo.it MeteoGiuliacci, temperature in aumento: Quando arriva la primaveraLe ultime ore di maltempo stanno per concludersi: nei prossimi giorni arriveranno cieli sereni e temperature tipicamente primaverili, ideali anche ... iltempo.it