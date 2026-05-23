Petrolchimico e Pvc studio epidemiologico | picco di mortalità per tumore al fegato

Uno studio pubblicato sulla rivista Journal of Hazardous Materials Advances evidenzia un aumento dei decessi per tumore al fegato tra i lavoratori di un petrolchimico in Puglia. La ricerca analizza i dati di mortalità e segnala un picco specifico in questa categoria di lavoratori. L’indagine si concentra sui rischi associati all’esposizione a sostanze chimiche come il PVC e i derivati petroliferi.

La rivista scientifica Journal of Hazardous Materials Advances, che si occupa degli effetti di materiali pericolosi sulla salute pubblica e sugli ecosistemi, ha pubblicato di recente uno studio relativo ai lavoratori del petrolchimico di Brindisi. L'articolo in questione è “Occupational exposure. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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