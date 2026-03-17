Jasmine operata a soli 40 giorni per un tumore al fegato | intervento straordinario al Policlinico di Milano

A Milano, una neonata di soli 40 giorni è stata sottoposta a un intervento chirurgico al Policlinico per un tumore al fegato, rendendo necessaria un'operazione straordinaria. La bambina, ancora molto piccola e con un peso inferiore ai 5 chilogrammi, si è presentata con una febbre improvvisa, un sintomo comune nei primi mesi di vita. La procedura è stata eseguita in modo tempestivo per rimuovere il tumore.

Milano, 17 Marzo 2026 – Una febbre improvvisa, un sintomo comune nei primi mesi di vita. È iniziato così, al Policlinico di Milano, il percorso clinico di Jasmine (nome di fantasia), una neonata di appena 40 giorni, che non arrivava ancora ai 5 chilogrammi di peso. Quello che sembrava un episodio banale ha però rivelato qualcosa di molto più complesso: gli accertamenti hanno evidenziato una voluminosa massa epatica che occupava il lato sinistro del fegato, un quadro eccezionale sia per l’età della piccola paziente sia per le dimensioni della lesione. L’intervento delicato. Nonostante numerosi esami diagnostici, non è stato possibile stabilire con certezza la natura della massa prima dell’intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Jasmine operata a soli 40 giorni per un tumore al fegato: intervento straordinario al Policlinico di Milano Articoli correlati Al “Fazzi” intervento chirurgico speciale: 101enne operata per tumore al senoLa paziente sottoposta a una tecnica mini-invasiva per un carcinoma mammario dall’equipe di chirurgia senologica dell’ospedale leccese: tutto... Bari, microsfere radioattive contro il tumore al fegato: al Policlinico il nuovo trattamento mininvasivoEseguita con successo la prima radioembolizzazione epatica, una procedura che colpisce in maniera mirata e dall'interno la lesione tumorale,...