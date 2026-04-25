Negli ultimi anni, i dispositivi GPS per cani e gatti sono diventati un settore in rapida crescita, passando da una nicchia di mercato a un comparto da 3,5 miliardi di euro. Questi strumenti permettono di monitorare la posizione degli animali domestici e sono sempre più presenti nelle case. La loro diffusione ha portato a una maggiore varietà di modelli e funzioni, rendendo più facile scegliere il dispositivo più adatto alle proprie esigenze.

Da “nicchia” a mercato miliardario. I GPS tracker per cani e gatti non sono più solo un gadget tecnologico, ma sono strumenti sempre più diffusi. Sapere dove si trova il proprio animale, ricevere un alert in caso di fuga e monitorarne le abitudini nel tempo è un’esigenza sempre più diffusa. E così il settore del tracciamento di cani e gatti corre, come la pet economy e si stima raggiungerà i 3,5 miliardi di dollari entro il 2033. In Italia, dove secondo Istat 4 famiglie su 10 convivono con almeno un pet, cresce la domanda. Ma quanto sono davvero utili questi dispositivi e come sceglierli? Kippy (azienda specializzata in dispositivi di tracciamento per animali domestici) ha fatto una guida pratica, che mette a confronto le tecnologie di tracciamento e dà consigli ai proprietari di animali su come orientarsi.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - GPS per cani e gatti, il boom della Pet-Tech da 3,5 miliardi: cosa sono, come funzionano e come sceglierli

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