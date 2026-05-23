Un portavoce del Cremlino ha dichiarato che i paesi baltici stanno preparando un’azione aggressiva contro la Russia, coinvolgendo l’Ucraina. Secondo le accuse, le nazioni baltiche starebbero pianificando un’operazione di jamming elettronico come parte di una strategia di aggressione più ampia. La Russia sostiene che queste accuse fanno parte di una strategia di provocazioni e inganni volte a giustificare eventuali azioni militari. Non sono stati forniti dettagli su prove concrete.

? Punti chiave Come può un jamming elettronico trasformarsi in un piano di aggressione?. Quale strategia russa si nasconde dietro le accuse ai paesi baltici?. Chi sta alimentando la narrazione dell'attacco orchestrato dall'Ucraina?. Perché il Cremlino sta ripetendo lo stesso schema usato nel 2014?.? In Breve L'ex ambasciatrice Elena Basile sostiene la tesi russa tramite un video dedicato.. Il jamming russo ha deviato droni ucraini verso i confini di Lituania, Lettonia ed Estonia.. La strategia russa ricalca il modello utilizzato nel 2014 nelle regioni di Luhansk e Donetsk.. La manipolazione mira a isolare politicamente i paesi baltici e indebolire la risposta europea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Peskov: i Baltici preparano un’aggressione alla Russia con l’Ucraina

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