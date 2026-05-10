Gli inviati statunitensi Steven Witkoff e Jared Kushner si preparano a visitare Mosca nei prossimi giorni. La visita si inserisce in un contesto di continui scambi tra Stati Uniti e Russia riguardo alla crisi in Ucraina. Intanto, un portavoce del Cremlino ha dichiarato che, secondo la posizione ufficiale, la guerra si concluderà con la vittoria della Russia. La situazione rimane al centro dell’attenzione internazionale.

Gli inviati Usa Steven Witkoff e Jared Kushner si recheranno presto a Mosca e il dialogo Russia-Usa sulla risoluzione della crisi ucraina proseguirà. A dare la notizia è stato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, che ne ha parlato in un’intervista rilanciata dall’ agenzia di stampa russa Tass. “Prima o poi, credo abbastanza presto, i nostri colleghi Steve Witkoff e Kushner verranno a Mosca”, ha osservato Ushakov. “Continueremo il nostro dialogo con loro”, ha aggiunto. Dichiarazioni che seguono l’ apertura arrivata ieri sera da Vladimir Putin, che aveva parlato di una guerra prossima alla fine e della preferenza per l’ ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore tra Russia e Unione europea.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ucraina, Witkoff e Kushner presto a Mosca. Peskov: “La guerra finirà con la vittoria della Russia”

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