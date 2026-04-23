Lite in un bar finisce nel sangue operaio palermitano aggredisce un cliente e il titolare | denunciato

Un episodio di violenza si è verificato in un bar, dove un operaio di 34 anni, residente nella zona, ha aggredito un cliente e il proprietario del locale. L'aggressione ha causato gravi ferite a due uomini di 66 e 71 anni. I carabinieri della stazione di Randazzo sono intervenuti rapidamente e, in poche ore, hanno identificato e denunciato l'autore dell'aggressione.

E’ stato individuato in poche ore e denunciato dai carabinieri della stazione di Randazzo il 34enne ritenuto l'autore delle gravi lesioni personali provocate a due persone di 66 e 71 anni. La vicenda avrebbe avuto inizio intorno alle 22.30 quando il 34enne, un operaio originario del palermitano.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Aggredisce cliente in supermercato a Reggiolo, denunciatoReggiolo (Reggio Emilia), 23 febbraio 2026 - E’ stato formalmente denunciato il giovane straniero di origine africana, che nei giorni scorsi ha... Leggi anche: Striano, lite familiare finisce nel sangue: padre accoltella il figlio Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Lite davanti un bar a Montesilvano finisce con un accoltellamento; Lite nel bar finisce a bottigliate, poi le minacce con la pistola: 25enne nei guai; Lite al bar, finisce a terra e batte la testa: è in prognosi riservata -; Capannori, spunta una pistola nella lite al bar: cliente picchiato con calci e pugni. Lite nel bar finisce a bottigliate, poi le minacce con la pistola: 25enne nei guaiPrima avrebbe colpito con una bottiglia di vetro due clienti di un bar di Vitulazio, poi li avrebbe minacciati con la pistola. Per questo un 25enne, già noto alle forze dell'ordine e attualmente sotto ... casertanews.it Lite davanti un bar a Montesilvano finisce con un accoltellamentoLa lite è avvenuta nella mattinata del 19 aprile davanti ad un bar lungo corso Umberto fra due cittadini stranieri connazionali. Ferito lievemente uno dei due ... ilpescara.it In camera da letto la lite tra Maja Marinkovic e Asmin Durdžic degenera: il video diventa virale, il web condanna la violenza - facebook.com facebook Shiva e i suoi amici condannati per rissa, la lite finita a pugni e coltellate: «Lui era sporco di sangue» x.com