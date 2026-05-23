Due giovani sono stati denunciati a Pescara dopo un blitz dei cinofili nei pressi di un bar. I cani hanno fiutato sostanze stupefacenti nascoste nelle tasche di uno dei due e dietro un cassonetto vicino all’ingresso. Gli agenti hanno trovato la droga occultata in un pacchetto di sigarette e in un sacchetto di plastica. I cani hanno segnalato l’odore proveniente dalla zona circostante, permettendo l’identificazione dello spaccio.

? Punti chiave Dove sono stati nascosti esattamente gli stupefacenti dai due giovani?. Come hanno fatto i cinofili a individuare lo spaccio vicino al bar?. Chi è il terzo ragazzo coinvolto durante il controllo della polizia?. Quali saranno le conseguenze per la movida dopo questi nuovi controlli?.? In Breve Operazione 22 maggio con ritrovamento 3 grammi e 12 grammi di hashish.. Un venticinquenne nascondeva 12 grammi di hashish nei calzini.. Un ventiseienne possedeva 3 grammi di hashish e uno spinello.. Un terzo giovane presente è stato segnalato come assuntore alle autorità.. Due giovani sono stati denunciati per spaccio lo scorso 22 maggio a Pescara, quando i controlli della polizia nelle aree centrali hanno portato al ritrovamento di hashish vicino a un bar del centro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pescara, blitz dei cinofili nei bar: due giovani denunciati per spaccio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Il ?pezzotto? nei bar e nei pub, blitz della Finanza da Napoli a Foggia. «Danni enormi, test in vista dei Mondiali»

Desio, blitz contro lo spaccio: due giovani arrestati con droga e cashDue giovani residenti a Desio, di 18 e 21 anni, sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Nova Milanese durante un controllo mirato in via...