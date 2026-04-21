Il ?pezzotto? nei bar e nei pub blitz della Finanza da Napoli a Foggia Danni enormi test in vista dei Mondiali

Blitz della Guardia di Finanza contro il "pezzotto" nei locali pubblici. Da Napoli a Verona, da Caserta a Foggia, l'operazione si è svolta i pub, ristoranti e bar che trasmettevano partite senza regolari abbonamenti. In occasione dei principali eventi sportivi internazionali, come le partite della Uefa Champions League, la Guardia di Finanza ha intensificato le attività di controllo contro la pirateria audiovisiva e l’uso illecito di sistemi di streaming nei locali pubblici. L'obiettivo Il Nucleo Speciale Beni e Servizi, nell’ambito delle proprie funzioni di polizia economico-finanziaria, ha avviato una vasta operazione coordinata su tutto il territorio nazionale, in collaborazione con i Comandi Provinciali.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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