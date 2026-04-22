Durante un controllo notturno in via De Amicis, a Desio, i carabinieri hanno fermato due giovani di 18 e 21 anni. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di droga e denaro contante. I due sono stati arrestati e portati in caserma. L’operazione fa parte di un’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nella zona.

Due giovani residenti a Desio, di 18 e 21 anni, sono stati fermati dai carabinieri della stazione di Nova Milanese durante un controllo mirato in via De Amicis. L’operazione ha portato al sequestro di dosi già pronte di cocaina e hashish, oltre a denaro contante derivante dalle vendite illecite. L’intervento dei militari ha preso il via con l’individuazione dei due soggetti in possesso di 13,6 grammi di cocaina e 25,9 grammi di hashish, sostanze già suddivise in dosi per la vendita. In quel momento, i ragazzi avevano con sé anche 250 euro. Le indagini si sono poi spostate presso le abitazioni dei sospetti, già noti alle autorità. Nella casa del ventunenne sono stati rinvenuti ulteriori 52,7 grammi di hashish, insieme a una somma di 210 euro e attrezzature utilizzate per tagliare e confezionare gli stupefacenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Desio, blitz contro lo spaccio: due giovani arrestati con droga e cash

Getta droga e scappa: arrestato dalla polizia

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