Perugia rende omaggio all' eroe Giovanni Falconi | il volto del magistrato disegnato dagli studenti

Da perugiatoday.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Perugia ha commemorato il 34° anniversario della strage di Capaci, rendendo omaggio a Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Montinaro, Dicillo e Schifani. In occasione della ricorrenza, gli studenti hanno disegnato il volto del magistrato, dedicandogli un tributo visivo. La cerimonia si è svolta nel rispetto della memoria delle vittime, senza ulteriori dettagli su eventi pubblici o interventi ufficiali.

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Perugia ha rinnovato il proprio tributo alla memoria di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani nel 34esimo anniversario della strage di Capaci. La commemorazione si è aperta a Palazzo dei Priori con un momento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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