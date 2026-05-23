Perugia rende omaggio all' eroe Giovanni Falconi | il volto del magistrato disegnato dagli studenti

Notizia in breve

Perugia ha commemorato il 34° anniversario della strage di Capaci, rendendo omaggio a Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Montinaro, Dicillo e Schifani. In occasione della ricorrenza, gli studenti hanno disegnato il volto del magistrato, dedicandogli un tributo visivo. La cerimonia si è svolta nel rispetto della memoria delle vittime, senza ulteriori dettagli su eventi pubblici o interventi ufficiali.