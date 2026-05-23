Perugia rende omaggio all' eroe Giovanni Falconi | il volto del magistrato disegnato dagli studenti
Perugia ha commemorato il 34° anniversario della strage di Capaci, rendendo omaggio a Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo e agli agenti della scorta Montinaro, Dicillo e Schifani. In occasione della ricorrenza, gli studenti hanno disegnato il volto del magistrato, dedicandogli un tributo visivo. La cerimonia si è svolta nel rispetto della memoria delle vittime, senza ulteriori dettagli su eventi pubblici o interventi ufficiali.
Perugia ha rinnovato il proprio tributo alla memoria di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani nel 34esimo anniversario della strage di Capaci. La commemorazione si è aperta a Palazzo dei Priori con un momento. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Arezzo rende omaggio a Filippo Bertini, il vigile del fuoco eroe
“Coloriamo Bagnoli”, contest per il murales disegnato dagli studentiÈ stato aperto un bando rivolto agli studenti delle scuole secondarie e a indirizzo artistico per realizzare un murales a Bagnoli.