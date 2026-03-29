Coloriamo Bagnoli contest per il murales disegnato dagli studenti

È stato aperto un bando rivolto agli studenti delle scuole secondarie e a indirizzo artistico per realizzare un murales a Bagnoli. L'iniziativa, chiamata

“Coloriamo Bagnoli”: parte il bando per gli studenti delle scuole secondarie e a indirizzo artistico per realizzare un murales a Bagnoli. L’iniziativa è del commissario di governo per la bonifica e la rigenerazione dell’area di Bagnoli-Coroglio e sindaco Gaetano Manfredi e coinvolge g li studenti delle classi III, IV e V delle scuole secondarie di secondo grado della X Municipalità e di quelle ad indirizzo artistico con sede a Napoli. L’opera sarà realizzata nell’area adiacente il Pontile Nord. Gli studenti potranno progettare e realizzare l’opera fino ad un’altezza di 180 cm. “Il murale sarà un segno visibile della rinascita dell’area, simbolo di partecipazione e creatività” sostiene il commissario Manfredi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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