Un' area verde per studiare stare insieme e organizzare eventi | tutto pronto per il giardino degli universitari
Sono quasi conclusi i lavori di riqualificazione di un'area verde nel centro storico, pensata come spazio per studiare, socializzare e organizzare eventi. L’intervento mira a creare un punto di incontro per gli studenti, offrendo un ambiente più accogliente e funzionale. L’area sarà destinata a favorire momenti di aggregazione e di studio all’aperto, migliorando la vivibilità della zona universitaria. La riqualificazione si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione degli spazi pubblici dedicati alla comunità studentesca.
Sono ormai al termine i lavori di riqualificazione di uno spazio verde nel cuore del centro storico dedicato agli studenti per accrescere la socialità e migliorare la qualità della vita universitaria. L'inaugurazione è prevista per sabato 23 maggio con i vertici ADiSU Umbria che taglieranno il. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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