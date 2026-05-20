Un' area verde per studiare stare insieme e organizzare eventi | tutto pronto per il giardino degli universitari

Sono quasi conclusi i lavori di riqualificazione di un'area verde nel centro storico, pensata come spazio per studiare, socializzare e organizzare eventi. L’intervento mira a creare un punto di incontro per gli studenti, offrendo un ambiente più accogliente e funzionale. L’area sarà destinata a favorire momenti di aggregazione e di studio all’aperto, migliorando la vivibilità della zona universitaria. La riqualificazione si inserisce in un progetto più ampio di valorizzazione degli spazi pubblici dedicati alla comunità studentesca.

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