Modena femminile finale di stagione amaro | l' Union Sammartinese la spunta per 3-4

Si è conclusa al campo Manfredini di Saliceta la stagione ufficiale della squadra femminile di Modena, con una partita ricca di reti. L'Union Sammartinese ha vinto per 4-3 contro le Gialle, portando a termine il match con un risultato che non premia le squadre di casa. La partita ha visto numerosi gol e un risultato finale che lascia un sapore di delusione per la squadra di Modena.

Si chiude al Manfredini di Saliceta la stagione ufficiale delle Canarine, partita ricca di gol e un risultato finale che lascia l'amaro in bocca alle Gialle.Al 7' vantaggio ospite, Zangheri sulla linea di fondo si incunea in area dopo aver superato in dribbling Monzani, Ferrari prova a.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Calcio femminile, risultato storico per l'Union Sammartinese: conquistata la Coppa EmiliaLa prima squadra femminile dell’Union Sammartinese ha scritto una pagina importante della propria storia sportiva aggiudicandosi la Coppa Emilia... Modena femminile, passo falso in casa della SammartineseNon bastano le tante assenze per giustificare la prestazione delle ragazze di Mister Muzzioli: il MOdena perde infatti di Misura a San Martino in Rio. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Scheda squadra Union Sammartinese; Trionfo Piacenza: è promossa in Serie C. Dopo 42 anni le biancorosse tornano in un campionato nazionale; Il Piacenza femminile è promosso in Serie C: il VIDEO dei festeggiamenti; Castelnuovo vs Sammartinese, cronaca e tabellino. Eccellenza femminile. La Union è la regina di CoppaUna stagione coi fiocchi. La squadra femminile dell’Union Sammartinese si è aggiudicata la Coppa Emilia-Romagna d’Eccellenza e vola in campionato. Nella finale di coppa le ragazze di mister Marco ... ilrestodelcarlino.it Dal Piacenza un poker anche al Modena, adesso manca un punto per la Serie CMartani, Mainardi, Capelloni e Piovani regalano l'ennesima vittoria alle biancorosse a cui basta un pareggio nelle prossime due giornate per conquistare la promozione ... sportpiacenza.it MATCH DAY Poule Scudetto Eccellenza Union Sammartinese @union.sammartinese.femminile 15:30 Campo Manfredini Sintetico – Stradello Chiesa di Saliceta San Giuliano 52, Modena #daigialli #modna - facebook.com facebook