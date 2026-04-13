I Biancorossi lottano ma Gara 3 va a Perugia che centra la Finale Scudetto

Piacenza si ferma a Gara 3 delle semifinali dello scudetto, lasciando il passo a Perugia che avanza verso la finale. I Biancorossi hanno combattuto, ma non sono riusciti a superare gli avversari nella sfida decisiva. La partita si è svolta tra le mura di casa di Piacenza e si è conclusa con il risultato favorevole ai perugini. Ora, la squadra avversaria si prepara alla finale per il titolo nazionale.

La corsa verso il tricolore per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si ferma a Gara 3 delle Semifinali Scudetto. Al Pala Barton di Perugia i biancorossi vengono superati in poco più di un’ora e mezza di gioco dalla Sir Susa Scia Perugia per 3-0 e devono riporre i sogni tricolori nel cassetto.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it I Biancorossi lottano ma Gara 1 va a PerugiaGas Sales Bluenergy Volley Piacenza lotta per quasi due ore davanti a qualche decina di Lupi Biancorossi ma è Perugia ad aggiudicarsi Gara 1 delle... Leggi anche: Gara 5 vale la Semifinale Scudetto: biancorossi a Modena a caccia della vittoria per poi affrontare Perugia