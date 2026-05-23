A partire dal 25 maggio, alcune strade nel quadrante sud della città saranno interessate da lavori notturni con un investimento di 1,5 milioni di euro. Durante il periodo di intervento, alcune vie avranno il senso unico alternato. Inoltre, sarà applicato un limite di velocità di 30 kmh in questa zona. Le modifiche alla viabilità dureranno fino al completamento dei cantieri.

? Punti chiave Quali strade specifiche subiranno il senso unico alternato dal 25 maggio?. Come influirà il limite di 30 kmh sulla viabilità del quadrante sud?. Perché l'intervento prevede lavori strutturali profondi invece del semplice asfalto?. Quando finiranno esattamente i cantieri sulla rotatoria Genocidio degli Armeni?.? In Breve Interventi strutturali profondi su viale Centova e viale Pietro Conti da 1,5 milioni euro.. Fase 1 dal 25 maggio al 18 giugno su viale Centova e via Dottori.. Fase 2 dal 3 giugno alla fine mese su viale Pietro Conti e rampe Trasimeno.. Lavori notturni dalle 22:00 alle 6:00 con limite di velocità a 30 kmh.. Dal 25 maggio al 30 giugno, il Comune di Perugia avvierà un piano di riqualificazione stradale da 1,5 milioni di euro che interesserà l’area tra lo stadio Curi e Ponte della Pietra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perugia, cantieri notturni per 1,5 milioni: via ai blocchi nel sud

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