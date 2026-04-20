Blocchi notturni sull’A1 | cantieri e deviazioni verso Napoli

Nella serata di lunedì 20 aprile 2026, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto più veicoli sul Raccordo Anulare, tra le uscite di Aurelia e Casal del Marmo. Contestualmente, sono stati allestiti blocchi notturni sull'autostrada A1, con cantieri e deviazioni in direzione Napoli, causando rallentamenti nel traffico. La situazione ha interessato principalmente la corsia interna del raccordo, in una zona molto trafficata della capitale.

Un incidente stradale con coinvolgimento di diversi veicoli ha rallentato il flusso sulla parte interna del Raccordo Anulare, tra le uscite di Aurelia e Casal del Marmo, nella serata di lunedì 20 aprile 2026. Mentre la circolazione sulle altre arterie regionali non subisce ostacoli, l’attenzione si sposta ora sulla gestione dei flussi notturni sull’autostrada A1, dove interventi strutturali sulla direttrice Roma-Napoli impatteranno sulla viabilità nelle prossime ore. Gestione della sicurezza e cantieri notturni sulla direttrice Roma-Napoli. Le operazioni di manutenzione programmata lungo l’asse autostradale che collega la capitale a Napoli prevedono una serie di limitazioni temporanee che inizieranno a partire dalle ore 22:00 di questa notte, 20 aprile, per protrarsi fino alle 6:00 di domani, martedì 21 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Blocchi notturni sull’A1: cantieri e deviazioni verso Napoli Notizie correlate Blocchi notturni sulla A9: cantieri e deviazioni verso Como e ChiassoTra lunedì 20 e mercoledì 22 aprile 2026, l’asse autostradale A9 che collega Lainate, Como e Chiasso subirà una serie di interruzioni notturne per... Cantieri notturni sull'A1, chiude il tratto Ceprano-Frosinone verso Roma. Tutte le informazioniAutostrade per l'Italia ha programmato interventi di rifacimento del manto stradale nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile Proseguono senza...