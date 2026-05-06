Durante il fine settimana, saranno istituiti blocchi notturni sui tratti autostradali A9 e A8 per lavori di manutenzione. Le autorità hanno predisposto deviazioni obbligatorie per i veicoli che devono attraversare le aree interessate dai cantieri. Chi si sposta tra Saronno e Lainate, o verso Varese e Gallarate, dovrà seguire percorsi alternativi indicati dalle segnalazioni stradali. Le modifiche saranno in vigore dalle ore notturne fino al mattino successivo.

? Cosa scoprirai Quali strade percorrerai per evitare il blocco tra Saronno e Lainate?. Come cambieranno i tuoi spostamenti verso Varese e Gallarate questo weekend?. Dove dovrai deviare se ti trovi sulla A8 verso Varese?. Quali limiti di peso colpiranno i mezzi pesanti sulla A1?.? In Breve Chiusura uscita Fino Mornasco giovedì 7 e venerdì 8 maggio per manutenzione illuminazione.. Blocco A8 verso Varese giovedì 7 e venerdì 8 maggio dalle 22:00 alle 5:00.. Limitazioni A1 Basso Lodigiano venerdì 8 e sabato 9 maggio tra le 11:00 e 14:00.. Mezzi sopra 3,5 tonnellate verso Bologna devono usare svincolo Casalpusterlengo per ponte Po.. Tra la notte tra venerdì 8 e sabato 9 maggio, la viabilità sulla A9 tra Saronno e l’allacciamento con la A8 subirà un blocco totale dalle ore 22:00 alle 5:00 del mattino.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Blocchi notturni su A9 e A8: deviazioni obbligatorie per i cantieri

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