Personale scolastico penalizzato dai rincari Anief rilancia la richiesta di fondi | Il divario con l’inflazione non si chiude

Nel 2025, le retribuzioni del personale scolastico sono aumentate del 2,7%, mentre il settore economico complessivamente ha registrato un incremento del 3,1%. I dati Istat evidenziano che il divario tra salari e inflazione resta aperto. La richiesta di fondi da parte di sindacati si concentra sulla necessità di colmare questa disparità, considerando i rincari che hanno penalizzato i salari del personale scolastico.

La distanza tra salari e prezzi resta un nodo aperto per il personale della scuola. I dati Istat mostrano che nel 2025 le retribuzioni contrattuali della pubblica amministrazione sono cresciute del 2,7%, mentre l’insieme dei settori economici ha segnato un +3,1%. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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