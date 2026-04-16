Conflitti tra il personale scolastico | con modello protocollo per la gestione tra il personale scolastico e rilevazione conflitti tra ATA

Negli ultimi tempi sono stati segnalati diversi conflitti tra il personale scolastico, portando all’adozione di un nuovo modello di protocollo per la gestione delle controversie tra gli operatori. È stata anche avviata una rilevazione specifica per individuare eventuali tensioni tra il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. La scuola, come spazio di socializzazione, vede la presenza quotidiana di persone con ruoli e background diversi, spesso soggetti a incomprensioni.

La scuola rappresenta uno dei principali contesti di socializzazione, in cui convivono quotidianamente individui con età, ruoli, esperienze e aspettative differenti. In un ambiente così complesso, il conflitto non è un’eccezione, ma una componente naturale delle relazioni. Piuttosto che essere considerato un elemento esclusivamente negativo, il conflitto può assumere un valore formativo se affrontato in. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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