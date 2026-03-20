Sostegno scolastico ANIEF e Osservatorio 182 | no riduzione ruolo GLO e richiesta chiarimento su uso degli Allegati C e C1

ANIEF e l’Osservatorio 182 hanno inviato un documento all’Ambito territoriale di Palermo e all’Ufficio scolastico regionale della Sicilia, chiedendo chiarimenti riguardo all’uso degli Allegati C e C1. Nel testo si evidenzia la richiesta di mantenere il ruolo GLO e si sottolinea l’importanza di definire con precisione le modalità di rilevazione del fabbisogno di sostegno per il prossimo anno scolastico.

Un intervento formale indirizzato all’Ambito territoriale di Palermo e all’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia riporta al centro del dibattito le modalità di rilevazione del fabbisogno di sostegno per il prossimo anno scolastico. A sollevare il tema sono ANIEF e Federazione Osservatorio 182, che in una nota congiunta segnalano criticità interpretative emerse in diverse scuole della provincia. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Sostegno, Pacifico (Anief): conferma supplenti su richiesta delle famiglie è risposta solo parziale alla continuità didattica Fusione tra istituti, l'Ufficio scolastico regionale assicura: "Nessuna riduzione degli insegnanti"Nessun plesso chiuso e nessuna conseguenza diretta su organico insegnanti, cattedre e assegnazioni. Contenuti e approfondimenti su Sostegno scolastico Temi più discussi: Pacifico (Anief): Riportare Carta docente a 500 euro. Ci vogliono più risorse dal Ministero. Carta servizi, corsi per ATA e sostegno [VIDEO]; Scuola, mobilità 2026/27 docenti di sostegno: Anief ricorre al giudice del lavoro; Scuola, 250mila assunzioni per docenti e ATA: Anief chiede di coprire il 100% dei posti vacanti con gli idonei dei concorsi PNRR e degli ATA; Mobilità docenti sostegno 2026/27: ricorso Anief al giudice del lavoro per il calcolo degli anni pre-ruolo nel vincolo quinquennale. Pacifico (Anief): Riportare Carta docente a 500 euro. Ci vogliono più risorse dal Ministero. Carta servizi, corsi per ATA e sostegno [VIDEO]A margine di Fiera Didacta Italia, il presidente nazionale di ANIEF, Marcello Pacifico, ha richiamato ai microfoni di Orizzonte Scuola il valore strategico della formazione del personale scolastico. orizzontescuola.it Direttiva Garante delle persone con disabilità, le osservazioni di ANIEF LiguriaL’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha trasmesso oggi ai dirigenti scolastici la Delibera n. 09 del Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità. Il provvedimento impone l’adoz ... orizzontescuola.it Buon pomeriggio, immessa in ruolo su posto sostegno ex art. 59 con decorrenza giuridica nell'anno scolastico 2021/2022, per la mobilità devo aspettare un altro anno per poter chiedere anche posto comune Francesco Andria - facebook.com facebook Secondo ciclo Sostegno Indire/Università per l'anno scolastico 2025/27: il requisito di accesso completo per art. 6 triennalisti. x.com