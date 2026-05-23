Personale Asu ex Lsu e caso Seus | Percorsi trasparenti per la tutela della salute dei cittadini

Notizia in breve

La Cisl Fp Sicilia valuta positivamente alcune misure approvate dall’Assemblea regionale siciliana con il ddl 1030A a tutela del personale Asu e degli ex Lsu. Tuttavia, evidenzia ancora criticità riguardo alla trasparenza dei percorsi e alla tutela della salute dei lavoratori. L’associazione richiede interventi più chiari e definiti per garantire un trattamento equo e sicuro a tutte le categorie coinvolte.