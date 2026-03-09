Toni aggressivi Le nostre decisioni ispirate dalla tutela dei minori la nota dei magistrati sul caso della famiglia nel bosco

I magistrati hanno diffuso una nota in cui si riferiscono a comportamenti con “toni aggressivi e non continenti” riguardo alla famiglia coinvolta nel caso avvenuto nel bosco. La comunicazione si concentra sulle decisioni prese per tutelare i minori e descrive le modalità di intervento, evidenziando che le scelte sono state motivate da esigenze di protezione e sicurezza. La nota fornisce dettagli sulle azioni adottate e sulle valutazioni fatte in questa vicenda.

"Toni aggressivi e non continenti". Sul caso della cosiddetta famiglia del bosco dopo i vari interventi, compresi quello della premier Giorgia Meloni, intervengono con una nota la presidente del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, Cecilia Angrisano, e il procuratore della Repubblica, David Mancini. Comunicato che arriva nel giorno in cui il ministero della Giustizia, guidato dal Guardasigilli Carlo Nordio, ha avviato l'iter per inviare ispettori per approfondire le decisioni prese in merito alla vicenda della famiglia, in particolare dopo l'ordinanza che ha disposto l'allontanamento della madre dai figli.