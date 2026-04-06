Artico | 37 laghi invisibili accelerano lo scioglimento dei ghiacci

Un gruppo di ricercatori ha scoperto 37 laghi nascosti sotto i ghiacci dell’Artico canadese, di cui 35 non erano mai stati individuati prima. Questi laghi sono situati sotto la superficie glaciale e sono attivi, contribuendo allo scioglimento dei ghiacci in quella regione. La scoperta aggiorna le conoscenze sulla presenza di corpi d’acqua sottoterra in aree spesso considerate prive di tali caratteristiche. La ricerca si concentra sul ruolo di questi laghi nel processo di scioglimento del ghiaccio artico.

Un team di ricercatori ha individuato 37 laghi subglaciali attivi nell’Artico canadese, di cui 35 erano precedentemente ignoti. Questo sistema idrografico dinamico accelera lo spostamento dei ghiacci verso l’oceano, influenzando gli equilibri climatici del pianeta. Il monitoraggio satellitare ad alta precisione, condotto nell’arco di dieci anni, ha permesso di mappare questi bacini che non restano fermi, ma attraversano cicli di riempimento e svuotamento. Tali movimenti agiscono come un lubrificante tra la roccia e la massa gelata, facilitando lo scivolamento dei ghiacciai. Il coordinatore dello studio, Whyjay Zheng, spiega che questo fenomeno riduce l’attrito alla base, spingendo le masse di ghiaccio più rapidamente verso il mare. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Artico: 37 laghi invisibili accelerano lo scioglimento dei ghiacci Bonelli: “Sull’Artico Meloni segue Trump: lo scioglimento dei ghiacci diventa un affare economico”Il co-portavoce dei Verdi, Angelo Bonelli, accusa il governo di puntare allo sfruttamento economico dell'Artico e alla militarizzazione, ignorando la... Artico: Operazione Nanook, esercitazioni canadesi tra scioglimento dei ghiacci e nuove tensioni geopolitiche.Le forze armate canadesi hanno completato un’esercitazione nell’Artico, affrontando temperature che hanno portato la sensazione termica fino a -50...